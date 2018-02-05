Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 11 milyon 893 bin 150,02 liralık ve 55 işlemde 38 milyon 853 bin 334,94 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 939 bin 900 liralık ve 1 işlemde 541 bin 740,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



