AFRİN HAREKATI'NDA 24. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Altının Kilogramı 161 Bin 500 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 500 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 161 Bin 500 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 20 milyon 325 bin 196,75 liralık ve 23 işlemde 39 milyon 755 bin 923,56 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 612 bin 114,90 liralık ve 3 işlemde 918 bin 8,30 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 161.950,00 1.317,00 1.063,30
En Düşük 161.500,00 1.313,00
En Yüksek 162.200,00 1.323,55
Kapanış 161.500,00 1.318,00
Ağırlıklı Ortalama 162.005,63 1.320,70
İşlem Miktarı (Kg.) 125,46 936,28
İşlem Sayısı 7 23
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 20.325.196,75 39.755.923,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.061,74
Toplam İşlem Adedi 30
Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.028,28
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.030,58
Altın Endeksi Değişim (%) 0,08

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et