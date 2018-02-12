Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 20 milyon 325 bin 196,75 liralık ve 23 işlemde 39 milyon 755 bin 923,56 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 612 bin 114,90 liralık ve 3 işlemde 918 bin 8,30 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: