Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 160 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 32 milyon 408 bin 737,18 liralık ve 49 işlemde 25 milyon 231 bin 57,09 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 7 işlemde 2 milyon 871 bin 202,17 liralık ve 3 işlemde 606 bin 314,85 avroluk işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: