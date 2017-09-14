Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 800 liraya geriledi.



Altın piyasasında, 7 işlemde 10 milyon 383 bin 294,09 liralık ve 52 işlemde 55 milyon 785 bin 714,47 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 983 bin liralık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Halkbank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybetti.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 147.600,00 1.333,05 1.093,35 En Düşük 146.750,00 1.319,00 En Yüksek 147.650,00 1.329,50 Kapanış 146.800,00 1.326,20 Ağırlıklı Ortalama 146.835,22 1.323,09 İşlem Miktarı (Kg.) 70,71



1.311,43



İşlem Sayısı 7 52 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 10.383.294,09



55.785.714,47



Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.382,14







Toplam İşlem Adedi 59





Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.065,19



Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.049,44



Altın Endeksi Değişim (%) -0,51



