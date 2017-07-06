Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 600 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 10 işlemde 33 milyon 707 bin 299,12 liralık ve 173 işlemde 157 milyon 108 bin 263,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 2 milyon 151 bin 311,49 liralık ve 3 işlemde 774 bin 350,73 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Madenler, İstanbul Altın Rafi·neri·si· ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 141.100,00 1.220,00 1.085,00 En Düşük 140.000,00 1.220,00 En Yüksek 143.700,00 1.231,70 Kapanış 142.600,00 1.225,30 Ağırlıklı Ortalama 142.038,39 1.225,14 İşlem Miktarı (Kg.) 237,31 3.988,62 İşlem Sayısı 10 173 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 33.707.299,12 157.108.263,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.225,93 Toplam İşlem Adedi 183 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.805,24 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.817,43 Altın Endeksi Değişim (%) 0,43