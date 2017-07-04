Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 140 bin liraya geriledi.



Altın piyasasında, 84 işlemde 191 milyon 391 bin 595,64 liralık ve 58 işlemde 116 milyon 845 bin 986,70 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, İAR Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybetti.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 141.000,00 1.231,70 1.085,00 En Düşük 139.951,00 1.223,00 En Yüksek 140.650,00 1.238,00 Kapanış 140.000,00 1.228,60 Ağırlıklı Ortalama 140.119,98 1.229,52 İşlem Miktarı (Kg.) 1.365,91 2.955,88 İşlem Sayısı 84 58 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 191.391.595,64 116.845.986,70 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.321,79 Toplam İşlem Adedi 142 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.832,15 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.825,02 Altın Endeksi Değişim (%) -0,25