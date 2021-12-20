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Altının kilogramı 1 milyon 26 bin 700 liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 26 bin 700 liraya yükseldi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 26 bin 700 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 26 bin 700 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük bin 700 lira, en yüksek ise 1 milyon 26 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,77 artışla 1 milyon 26 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 190 milyon 196 bin 724,04 lira, işlem miktarı ise 2.272,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 226 milyon 885 bin 831,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış980.000,001.810,15
En Düşük975.700,001.796,75
En Yüksek1.026.700,001.814,15
Kapanış1.026.700,001.801,55
Ağırlıklı Ortalama1.008.164,741.801,46
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.190.196.724,04

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.272,94

Toplam İşlem Adedi85

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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