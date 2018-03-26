Altın Haftaya Düşüşle Başladı

Cuma günü, dolar kuru ve altın ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 172,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 171,1 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 282 LİRA, CUMHURİYET BİN 148 LİRA

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,8 değer kaybıyla 171,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.344 dolardan işlem görüyor.