Dolardan Sonra Altın da Haftaya Rekorla Başladı! İşte Son Rakamlar

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı ve döviz kurlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 186,7 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 188,6 lirayı gördü.

ÇEYREK 308 LİRA, CUMHURİYET BİN 257 LİRA

Altının gram fiyatı, bugün 188,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 187,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.257 liradan satılıyor.

DOLAR DA REKORLA BAŞLADI

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe de rekorla başladı. Dolar, 4,53 lira seviyesini görerek tarihi rekorunu tazeledi. Euro ise 5,32'nin üzerine çıktı.

ONS FİYATI BİN 283 DOLAR OLDU

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 1.283,5 dolardan işlem görüyor.

"DOLARIN GÜÇLÜ DURUŞU ALTIN FİYATINI BASKILADI"

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan güçlü duruşun altının ons fiyatını baskıladığını, altının gram fiyatında ise yükselişlere neden olduğunu söyledi.

ABD'nin Çin'e karşı ticaret savaşını beklemeye almasının, küresel risk endişelerini zayıflatacağını ifade eden Memiş, altının ons fiyatının bu hafta 1.272 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.