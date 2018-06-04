Altın Yeni Haftaya Düşüşle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 191,4 lira seviyesinde dengelendi.
Cuma günü dolar kurundaki artışların etkisiyle yükseliş eğilimiyle hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 artışla 193,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 191,4 lira seviyelerinde dengeledi.
ÇEYREK 317 LİRA, CUMHURİYET BİN 291 LİRA
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 azalışla 191,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.291 liradan satılıyor.