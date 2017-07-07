Altının Gramı Güne Yükselişle Başladı

AA Finans Analisti Memiş, "Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir" dedi.

Altının Gramı Güne Yükselişle Başladı

AA Finans Analisti Memiş, "Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir" dedi.

Kaynak: Dunya.com