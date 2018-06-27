Altın Yükselişe Geçti

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 azalışla 186,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,1 lira seviyelerinde dengeledi.

ÇEYREK 307 LİRA, CUMHURİYET BİN 251 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 187,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.

Hafta başından bu yana devam eden düşüş trendini bugüne de taşıyan altının ons fiyatı ise 1.253,5 dolarla 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.255,6 dolardan işlem görüyor.