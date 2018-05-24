Altında Yüksek Seyir Devam Ediyor

Dün, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 204,9 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası gerileyen döviz kurlarının etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 190,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 195,1 lira seviyelerinde dengeledi.

ÇEYREK 321 LİRA, CUMHURİYET BİN 310 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,70 artışla 195,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 321 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,22 artışla 1.296,3 dolardan işlem görüyor.