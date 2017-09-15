Altının Gramı Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlaması sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 147 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 983 liradan satılıyor.

ONS FİYATI DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altının ons fiyatı ise dün 1.316 dolarla son 15 günün en düşük seviyesine kadar gerilemesi sonrasında gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü 1.330 dolardan tamamladı. Ons altın şu dakikalarda 1.330 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının zayıflaması, küresel piyasalarda fiziki altın talebinin olmaması ve risk iştahının artmasının altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.