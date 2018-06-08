Altın Sakinledi! Çeyrek 308 Liradan Alıcı Buluyor

Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 187,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 187,2 seviyelerinde dengeledi.

ÇEYREK 308 LİRA, CUMHURİYET BİN 255 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 187,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.255 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.295,11 dolardan işlem görüyor.