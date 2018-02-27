Altın Sakin Seyrini Sürdürüyor

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 yükselişle 162,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 162,2 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 266 LİRA, CUMHURİYET BİN 86 LİRA

Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 162,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.333,2 dolardan işlem görüyor.