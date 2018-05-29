Altın Sakinledi! Çeyrek 315 Liradan Alıcı Buluyor

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 azalışla 191,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 191,5 lira seviyelerinde dengeledi.

ÇEYREK 315 LİRA, CUMHURİYET BİN 286 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 191,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.286 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.