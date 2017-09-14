Altının Gramı Güne Yatay Başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147 liranın hemen üzerinde dengelendi.





Dün, yükselen dolar/TL'den bulduğu destekle 147,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 147,1 liradan tamamladı.





Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 147,2 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını da 986 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda 1.322,2 dolardan alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 150 lira seviyesini test edebileceğini belirterek, dolar kurunda yaşanan toparlanmanın altının gram fiyatında yükselişe neden olduğunu ifade etti. Altının gram fiyatının 147 lira üzerinde kalıcı olabilirse yükseliş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Memiş, "Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşlerde 145 lirayı destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını yakından takip edeceğiz." dedi.



Memiş, altının ons fiyatının ise bu hafta satış baskısı altında kalmaya devam edebileceğine değinerek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.