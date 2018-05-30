Altın Düşüşe Geçti

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 189,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 189,3 lira seviyelerinde dengeledi.

ÇEYREK 311 LİRA, CUMHURİYET BİN 268 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 189,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.268 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.297,6 dolardan işlem görüyor.