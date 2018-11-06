Altın Fiyatları Son İki Ayda Resmen Eridi! İşte Güncel Altın Fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 211,9 liranın üzerinde dengelendi. Şu sıralar Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da bin 415 liradan satılıyor.

ALTIN SON ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dün Türkiye'nin, İran'a yaptırımlardan muaf olduğunun açıklanması ile döviz kurlarında sert düşüşler görüldü. Dolar/TL'nin dün 5,30 sınırına gerilemesiyle gram altın, 209,9 lira ile son 3 ayın en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 azalışla 210,2 liradan tamamladı.

KAPALI ÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN 346 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 211,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da bin 415 liradan satılıyor.

209 TL DESTEK, 217 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 1.230,8 dolardan işlem görüyor. Teknik açıdan gram altında 209 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda bulunduğunu ifade eden AA Finans Analisti İslam Memiş, "Altının ons fiyatı teknik olarak 1,227 dolar seviyesinin altına kapanışlar gerçekleştirirse düşüşler kademeli olarak 1,222-1,217-1,212 dolar seviyelerine kadar sürebilir." dedi.

AĞUSTOS AYINDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Bu yıla 158 liradan başlayan ve özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın Ağustos ayında 281 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ağustos ayını 252 liradan tamamlayan gram altın Ocak-Ağustos döneminde yatırımcısına yüzde 59,1 getiri sağladı.

EYLÜL VE EKİM AYINDA DEĞER KAYBETTİ

Eylül - Ekim aylarında dolar kurundaki gerilemelerin etkisiyle düşüş trendine giren gram altın, Eylül ayında yüzde 8,2 oranında, 218,1 liradan tamamladığı Ekim ayında ise yüzde 5,9 oranında değer kaybetti.

ALTIN YILLIK BAZDA YÜZDE 37,3 KAZANDIRDI

Ocak-Ağustos dönemindeki kazançlarının bir kısmını Eylül ve Ekim aylarında geri veren gram altın, bu iki ayda toplamada yüzde 13,7 değer kaybetti. Yıllık bazda getirisine bakıldığında ise Ocak-Ekim döneminde gram altın yüzde 37,3 kazandırdı.