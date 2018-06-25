Altının Gram Fiyatı Seçimlerin Ardından Sert Düştü

Altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından dolar kuruna bağlı olarak haftaya düşüşle başladı. Saat 10.10 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışının yüzde 2,5 altında 186,4 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da bin 240 liradan satılıyor.

"YURT İÇİ PİYASALARDA SEÇİM SONUÇLARININ ETKİSİ DEVAM EDECEK"

Son iki haftada etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.266 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıktığını anımsattı.

Seçim sonucunun ardından yurt içi piyasalarda döviz ve altının gram fiyatında sert düşüşler yaşandığını bildiren Memiş, bu hafta yurt içi piyasalarda seçim sonuçlarının etkisinin devam edeceğini kaydetti.

"YABANCI YATIRIMCIDAN SICAK PARA AKIŞI HIZLANACAK"

Memiş, Türkiye'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının yabancı yatırımcıların sıcak para akışını hızlandırabileceğini ifade ederek, "Döviz ve altının gram fiyatında beklediğimiz kısa vadeli sert düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Teknik olarak altının gram fiyatında görünüm negatif olduğundan, destek seviyelerine geri çekilmeler bizim için sürpriz olmayacaktır. Bugün altının gram fiyatının 185-190 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.