Altının gram fiyatı koronavirüsün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
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Altının gram fiyatı koronavirüsün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı

22.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:39
Altının gram fiyatı koronavirüsün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı.


Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminde, risk algısını artıran koronavirüs salgını ve jeopolitik riskler ana sebepler olarak kabul ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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