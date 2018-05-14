Altın Haftaya Rekorla Başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Sabah ilk işlemlerde 184,67 lirayı gören gram altın, sonrasında 184 lira civarına indi. Cuma günü dolar kurundaki artışın etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 182,7 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK 302 LİRA, CUMHURİYET BİN 230 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 183,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.230 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.320 dolardan işlem görüyor.