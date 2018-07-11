Altın Yükselişe Geçti

Dün güne 191,5 lira seviyelerinden başlayan ve 192,2 liraya kadar yükselen gram altının fiyatı, hem dolar/TL hem de ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,7'lik azalışla 190,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün ise en yüksek 191,5 ve en düşük 189,4 lirayı görürken, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 190,8 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK 312 LİRA, CUMHURİYET BİN 272 LİRA

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.272 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,2'lik düşüşle 1.252,7 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların, ticaret savaşları gölgesinde tedirgin bekleyişini sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların pozisyon almakta zorlandığını, temmuz boyunca piyasaların ticaret savaşlarının etkisinde kalmaya devam edebileceğini söyledi.