Altının Yükselişi Devam Ediyor

Dün dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 182,4-187,1 lira bandında dalgalı hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 183,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 184,3 lira seviyesinden alıcı buluyor.

ÇEYREK 303 LİRA, CUMHURİYET BİN 235 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 184,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.235 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.289,5 dolardan işlem görüyor.