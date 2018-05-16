Altının Gram Fiyatı Güne Yükselişle Başladı

Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle tüm zamanların zirvesi olan 187,5 lirayı gören altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki hızlı gerileyişe paralel düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 184,0 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 lira seviyesinden alıcı buluyor.

ÇEYREK 305 LİRA, CUMHURİYET BİN 244 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 186 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.244 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle dün düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, 1.288,75 dolarla bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,4 artışla 1.295,30 dolardan işlem görüyor.