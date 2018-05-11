Altının Yükselişi Devam Ediyor

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 179,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 180,9 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 297 LİRA, CUMHURİYET BİN 209 LİRA

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 180,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 297 lira, Cumhuriyet altını da 1.209 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.320,1 dolardan işlem görüyor.