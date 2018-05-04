Altın Yükselişe Geçti

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 primle 177,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 179,2 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 293 LİRA, CUMHURİYET BİN 196 LİRA

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,79 artışla 179,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.196 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yatay bir seyirle 1.312 dolar seviyesinde bulunuyor.