Altının Gram Fiyatı Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 172,5 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 172,4 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 172,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.154 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.316,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyelerinde seyretmesinin altın fiyatlarında satış baskısı yarattığını kaydetti.

Altın fiyatlarındaki düşüşlerde jeopolitik risk endişelerinin azalmasının da etkisinin olduğunu ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.315 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşler 1.290 dolar seviyesine kadar sürebilir. Ancak bu seviyeler kalıcı olmayabilir. Çünkü İran-ABD arasında nükleer anlaşma konusunda jeopolitik riskleri artıracak açıklamalar gelmeye başladı. Altının ons fiyatının kritik seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün altının ons fiyatının 1.315-1.325 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." değerlenmesinde bulundu.

Memiş, altının gram fiyatındaki düşüşlerin, altının ons fiyatına göre daha sınırlı olduğunu belirterek, altının gram fiyatında 170 liranın destek seviyesi olarak takip edilmeye devam edileceğini söyledi.