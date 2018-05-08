Altının Gramı 180 TL'nin Üzerinde Dengelendi

Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazancıyla 180,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 180 liranın hemen üzerinde dengelendi.

ÇEYREK 296 LİRA, CUMHURİYET BİN 207 LİRA

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.40 itibarıyla 180,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 296 lira, Cumhuriyet altını da 1.207 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.313,7 dolardan alıcı buluyor.