Altın Düşüşe Geçti

Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 185,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 184,8 lira seviyesinden alıcı buluyor.

ÇEYREK 303 LİRA, CUMHURİYET BİN 238 LİRA

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 184,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.238 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybederek 1.289,2 dolardan işlem görüyor.