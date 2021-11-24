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Altının gram fiyatı 745 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 745 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 745 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 11,5 üzerinde 738,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 744,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.221 lira, Cumhuriyet altını da 4.981 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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