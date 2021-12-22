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Altının gram fiyatı 721 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 721 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 721 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 721 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6 altında 726,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 721,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.189 lira, Cumhuriyet altını da 4.858 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, ABD'e bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu ifade etti.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.800 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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