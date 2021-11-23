Altının gram fiyatı 690 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 690 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 664,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 697,2 lira ile zirvesini görmesini ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 690,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını da 4.623 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2,2'lik düşüşün ardından bugün tepki alımlarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 1.807 dolara çıktı.

Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatındaki tepki yükselişini sınırladığını söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının hızlı artmasına neden olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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