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Altının gram fiyatı 592 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 592 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 592 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 592 lira seviyesinde dengelendi.

Dün Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükseliş paralelinde tarihi zirvesini 597,3 liraya taşıyan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 593,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 592,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 970 lira, Cumhuriyet altını da 3.954 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise enflasyona dair kaygılarla arka arkaya 6 gün yükselmesinin ardından bugün düşüşe geçerken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.857 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatında kar satışları ve yatırımcıların enflasyona dair kaygıları göz ardı etmesi ile bugün düşüş yaşansa da 5 ayın en yüksek seviyelerinin korunduğunu söyledi.

Yurt içinde ise dolar kurundaki oynaklığın altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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