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Altının gram fiyatı 592 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 592 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, 593,2 lira ile zirvesini görmesinin ardından 592 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, 593,2 lira ile zirvesini görmesinin ardından 592 lira seviyesinde dengelendi.

Dün Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 586,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün 593,2 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 592,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 971 lira, Cumhuriyet altını da 3.960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.856 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan küresel enflasyonun reel getirileri azaltması nedeniyle altının ons fiyatındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü bildirdi.

Yurt içinde dolar kurundaki artışın da etkisiyle altın fiyatlarının yükselişini üst üste 6. işlem gününe taşıdığını kaydeden analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 9,93 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, altının ons fiyatında 1.857 ve 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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