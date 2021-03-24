Altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor

24.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:59
Altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 445 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 445 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lirayı gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 442,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 445 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının seyrinin ise 1.720-1.750 bandının kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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