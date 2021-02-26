Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor

26.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:39
Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 416 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 416 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 415,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,8 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdüren altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.761 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcama verileriyle tahvil piyasasının seyrinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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