Altını avucuna gizleyip böyle çaldı

Altını avucuna gizleyip böyle çaldı Kahramanmaraş'ta müşteri gibi girdiği kuyumcudan altın çalan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Kahramanmaraş'ta bir kişi, kuyumcu dükkanında satın almak için baktığı cumhuriyet altınını avucuna gizleyerek çaldı.

Altını avucuna gizleyip böyle çaldı

Kahramanmaraş'ta müşteri gibi girdiği kuyumcudan altın çalan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, kuyumcu dükkanında satın almak için baktığı cumhuriyet altınını avucuna gizleyerek çaldı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık olayı, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına alışveriş için gelen bir kişi, kuyumcudan cumhuriyet altını almak istediğini söyledi. Kendisine yöneltilen altınları bir inceleyen şüpheli, el çabukluğu ile altını avucunun içine aldı. Şahıs alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı.

Altının çalındığını fark eden kadın kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY