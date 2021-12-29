Altından Türk lirası mevduata dönüşün desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi - Haberler Ekonomi
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Altından Türk lirası mevduata dönüşün desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Altından Türk lirası mevduata dönüşün desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak.

Katılma hesabına sağlanacak getirinin TCMB'nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

Vade sonunda fiyat farkının ödenmesi

Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde TCMB tarafından fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilecek.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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