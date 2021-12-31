Altından TL'ye dönüşümde stopaj sıfırlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altından TL'ye dönüşümde stopaj sıfırlandı

Altından TL'ye dönüşümde stopaj sıfırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacakResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

Altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title