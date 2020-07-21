Altından tarihi rekor! 406 lirayı gören altın, tüm zamanların rekorunu kırdı
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Altından tarihi rekor! 406 lirayı gören altın, tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın kurunda yaşanan hareketlik sonunda tarihi rekor geldi. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 406 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları!

Altından tarihi rekor! 406 lirayı gören altın, tüm zamanların rekorunu kırdı
21.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:54

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 406 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın yatırımcısınınım yüzünü güldüren gelişme sonrası gram altın fiyat, .çeyrek altın ce cumhuriyet altını fiyatları merak edildi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 664 lira, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.839 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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