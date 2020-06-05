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Altındaki düşüş uzun sürmeyecek

Altındaki düşüş uzun sürmeyecek Altın gram fiyatı 430 lirayı bulacak Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altındaki düşüşün tekrar yakalayacağı bir ivme ile artacağını söyledi Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatı geçen haftaya göre ortalama 10 lira düşen altının...

05.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:28

Altındaki düşüş uzun sürmeyecek

Altın gram fiyatı 430 lirayı bulacak

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altındaki düşüşün tekrar yakalayacağı bir ivme ile artacağını söyledi

ADANA - Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatı geçen haftaya göre ortalama 10 lira düşen altının tekrardan yükseleceğini söyledi. Başman, altının güvenli bir liman olduğunu ifade ederek, "Belki 360 liraya kadar gelir altın ama tekrar bir ivme ile gram fiyatı 430 lirayı bulacaktır. Bu rakamlarda 3 ila 6 ay içerisinde olacak" dedi.

Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle son 3 aylık dönemde Cumhuriyet tarihin en yüksek seviyesi olan 396,2280 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 382 liraya kadar geriledi. Son önlemlerle birlikte ateşi iyice düşen altın, şuanda 371 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yaşanan artış ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden fiyat ve ertelenen düğün ile nişanlar kuyumcular iş yapamaz hale geldi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak doların düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Başman, altındaki düşüşün çok sürmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek, "Altın geçen hafta içerisinde de 370 liraya kadar düşmüştü. Ancak yeniden yükselerek 380 lira seviyelerini gördü. Bu hafta ise altının ons bazında düşmesi ve Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasıyla altın yeniden düştü. Ama bu altının böyle kalacağı anlamına gelmesin. Belki 360 liraya kadar gelir altın ama tekrar bir ivme ile gram fiyatı 430 lirayı bulacaktır. Bu da 3-6 ay içerisinde olacaktır" diye konuştu.

"Fiyatlar yeniden artacak"

Altındaki artışın uluslararası borsalarda ki yatırım uzmanlarının görüşü olduğunu kaydeden Oğuz Başman, daha sonra şunları söyledi:

"Altın çok küçük rakamlarda gerileyebilir. Bunun da nedeni Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması, Amerika'da ki meydana gelen ırkçılık olayları, pandemiyle ilgili hala bir gelişmenin olmaması, ikinci dalganın beklenmesiyle birlikte fiyatlar yeniden artış gösterecektir."

Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Başman, "Temel başlık altındır. Ama işçilik nedeniyle çeşitlerine yönelebilirler. Minimum seviyede farklılıklar gösterilebilir ama her zaman altın yatırımdır. Ne kokar, ne çükür ne de güncelliğini yitirir. Her zaman da değerini arttırır. Bu yıl içerisinde altının yaptığı artış yüzde 30 seviyesinde. Her zaman tavsiye ettiğimiz altındır ve Allah'a şükür mahcup olmadık" ifadelerini kullandı.

Altındaki yükselişi 2 perspektifte değerlendiren Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Elimizde ki sermayemizin güçlendiğini ve değer kazandığını görüyoruz. Bu bize moral açısından destek oluyor. Ancak fiyat yükselince müşteriler fiyat düşecek mi diye bekliyorlar ve bekleme süreci yaşıyoruz. O zaman da satışlarımız geriliyor" dedi.

Altındaki düşüş uzun sürmeyecek

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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