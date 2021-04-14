Altındağspor: 1-0
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Altındağspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altındağspor: 1-0

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Gürcan Dönmez (xx), Nurettin Taşkesen (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (xxx) - Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 90 Mustafa), Nurettin (xx) (Dk. 90 Kadir Karış), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xx), Özcan (xxx) (Dk. 90 Eren), Ali (x) (Dk.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Gürcan Dönmez (xx), Nurettin Taşkesen (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xxx) - Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 90 Mustafa), Nurettin (xx) (Dk. 90 Kadir Karış), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xx), Özcan (xxx) (Dk. 90 Eren), Ali (x) (Dk. 46 Kadir Yurttadur xxx), Umut Koray (xx) (Dk. 72 Erkul xx)ALTINDAĞSPOR: Melikhan (x) - Kaan (x), Alperen (xx), Utku (x) (Dk. 55 Tunahan Akpınar x), Ali Eren (x) (Dk. 65 Berk x), Gürkan (xx), Emre Toptan (xx), Bayram Can (xx), Emre Can (x), Muzaffer (x), Gökhan (xx)GOLLER: Dk. 47 Kadir Yurttadur (Somaspor)

SARI KARTLAR: Kadir Yurttadur (Somaspor), Gürkan, Utku, Emre Can (Altındağspor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Somaspor, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altındağspor'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini pekiştirdi. Maçın tek golünü Somaspor adına ikinci yarıda oyuna giren Kadir Yurttadur 47'nci dakikada kaydetti. Bu sonuçla namağlup olduğu iç sahada 9'da 9 yaparak 65 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolunda son 3 haftaya en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 7 puan önünde girmeyi başardı. Altındağspor ise düşme hattının 5 puan üzerinde 34 puanda kaldı.


- Soma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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