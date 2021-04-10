Altındağlı miniklerden polislere sürpriz
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Altındağlı miniklerden polislere sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Altındağlı miniklerden polislere sürpriz

Başkentte Altındağlı minikler polislere sürpriz yaptı.

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Başkentte Altındağlı minikler polislere sürpriz yaptı. İhbar üzerine Gençlik Merkezi'ne gelen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, karşılarında ellerinde Türk bayrakları olan ve marşlar söyleyen Altındağlı minikleri görünce şaşırdı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik organize eden Altındağ Gençlik Merkezi üyeleri, polis amcalarına unutmayacakları bir gün yaşattı. İhbarı üzerine Gençlik Merkezi'ne gelen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, karşılarında ellerinde Türk bayrakları olan ve marşlar söyleyen minikleri görünce şaşırdı. Bir olayla karşılaşmayı beklerken, çok güzel bir sürprizle karşılaşan polis memurları, kendilerine yapılan bu jest karşısında hem çok şaşırdı, hem de çok mutlu oldu.

Altındağ Belediyesi kreşlerine devam eden minik öğrenciler de Polis Haftası'nı unutmadı. Öğretmenleriyle beraber Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrencilerin vatanlarını çok seven birer birey olarak yetişmesine büyük özen gösterdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Minik öğrencilerimizi gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaretten dolayı tebrik ediyorum. Polis abla ve abilerini yakından görüp, polislik mesleğini yakından tanımaları çok güzel" dedi. - ANKARA

Altındağlı miniklerden polislere sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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