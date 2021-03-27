Altındağlı minikler kütüphanede
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Altındağlı minikler kütüphanede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altındağlı minikler kütüphanede

Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin minik kreş öğrencileri Ali Ersoy Mahalle Kütüphanesi'ni ziyarete ederek keyifli bir gün geçirdiler.

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Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin minik kreş öğrencileri Ali Ersoy Mahalle Kütüphanesi'ni ziyarete ederek keyifli bir gün geçirdiler.

Altındağlı kreş öğrencileri Ali Ersoy mahalle kütüphanesini ziyaret ederek kitaplarla iç içe bir gün geçirdi. Miniklere kitap sevgisini aşılamak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kreşlerimizde eğitim alan minik yavrularımızı kütüphanelerimizle buluşturuyoruz. Çünkü çocuklarımızı daha küçük yaşta iken kitap kurduna dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"Kitap sevgisi küçükken öğrenilir"

Çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğuna dikkati çeken Başkan Balcı, kitap sevgisinin küçükken öğrenildiğini belirtti. Başkan Balcı ayrıca, "Kitaplarla çok yakın temasta büyüyen çocukların öğrenme ve becerilerini kazanma konusunda çok daha ileride olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Çocukların kitaplarla tanışması için artık okumayı öğrenmesinin beklenmesi doğru değil. Çocukların kitaplarla mümkün olduğunca erken tanışmaları sağlanmalı. Erken dönemde çocukları kitaplarla tanıştırmalı, gelişim dönemlerine göre değişik kitap türleri çocuklara sunulmalı ve çocuklarda kitap sevgisi ve kütüphane bilincinin oluşmasının temelleri atılmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağlı minikler kütüphanede
Altındağlı minikler kütüphanede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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