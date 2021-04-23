Altındağlı minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
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Altındağlı minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Altındağlı minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altındağlı minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Altındağlı minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Altındağ Belediyesine bağlı Aydınlıkevler, Ali Ersoy ve Güneşevler Kreşi öğrencileri, 23 Nisan için çok özel etkinliklere imza attı. Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bu bayramda doyasıya eğlenen çocuklar, tüm dünya çocuklarının da çocuk bayramını kutladı. Yaşları 3, 4 ve 5 arasında değişen çocuklar, önce baştan aşağı sınıflarını süsledi. Türk bayraklarıyla, Atatürk fotoğraflarıyla ve 23 Nisan için yaptıkları resimlerle sınıflarını donatan minikler, daha sonra bugüne özgü çocuk şarkılarını söyledi, gönüllerince eğlendi.

"Onları gülerken görmek bizleri de çok mutlu ediyor"

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kreş öğrencilerimizin yaptığı bu güzel hazırlıklar, bu coşku dolu kutlamalar çok güzel. Çocuklarımız geleceğin emin ellerde olduğunu bir kez daha herkese ispat etti. Onları gülerken görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Çocuklarımıza gülmek çok yakışıyor. Yüzleri hep gülsün inşallah" dedi. - ANKARA

Altındağlı minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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