Altındağlı kadınlardan anlamlı ziyaret
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Altındağlı kadınlardan anlamlı ziyaret

08.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:45
Altındağlı kadınlardan anlamlı ziyaret

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Altındağlı kadınlar, Altındağ'ın tek kadın muhtarını ve ilk kadın ilçe Jandarma komutanını ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiren Altındağlı kadınlar, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Altındağ'ın tek kadın muhtarı olan Karacaören mahalle muhtarı Songül Akbaş ve Altındağ'ın ilk kadın ilçe Jandarma komutanı Üstteğmen Özlem Gören'i ziyaret eden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Dünya kadınlar günü kutlu olsun"

Altındağlı kadınların anlamlı ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağlı kadınlar her zaman birbirlerine destek oluyor, el ele veriyor, böyle güzel birlik ve beraberlik örnekleri sergiliyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Altındağlı kadınlar başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum." dedi. - ANKARA

Altındağlı kadınlardan anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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