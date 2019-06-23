Altındağlı kadınlar hayallerine kavuşuyor

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nden aldıkları eğitimlerle hayallerine kavuşuyor. Son olarak pastacılık eğitimi alan Dilek Ersin, hayali olan işletmeyi açtı.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, hayallerine kavuşuyor. Karapürçek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinden Dilek Ersin, almış olduğu eğitimlerden sonra hayali olan dükkanı açtı. Üye olduğu merkezde pastacılık eğitimi alan ve girişimcilik seminerlerine de katılan Ersin, hayallerine kavuştu. Açmış olduğu pasta dükkanı ile internet üzerinden sipariş almaya da başladığını dile getiren Ersin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya kendisine verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

"Hayallerine destek vereceğiz"

İlçedeki kadınların sosyal hayatın içerisinde yer alması için çalıştıklarını belirten Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesine bağlı faaliyet gösteren 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi var. Merkezlerimizde Altındağlı kadınlara pastacılıktan dikiş nakışa, dil eğitiminden müziğe kadar birçok farklı kurs veriyoruz. Kurslara katılan birçok kadın hayallerine de kavuşma fırsatı buluyor. Açtıkları işletmelerle hem hayalleri gerçek oluyor hem de ekonomiye katkı sunuyorlar. Altındağ Belediyesi olarak bizde kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Onların hayallerini gerçekleştirmesi için destek vereceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA