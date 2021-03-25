Altındağlı gençlerden gurur tablosu
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Altındağlı gençlerden gurur tablosu

25.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:25
Altındağlı gençlerden gurur tablosu

Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması" sonuçlandı.

Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması" sonuçlandı. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini, düzenlenen törenle aldı.

"İstiklalden İstikbale" ismiyle düzenlenen "İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması"nın kazananları belli oldu. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Şehit Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu'nda düzenlenen törenle aldı. Törene Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla da katıldı. Dereceye giren gençlerin ödüllerini Şehit Şükrü Can Kayadibi'nin babası İsmail Kayadibi verdi.

Ocak ayında başlayan ve Altındağ sınırları içerisinde bulunan tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada katılımcılar, İstiklal Marşımızı en güzel şekilde okudu. Birbirinden yetenekli gençlerin katılımıyla gerçekleşen zorlu elemeler sonucunda, ortaokul kategorisinde 15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi Buğlem Duygu birinci olurken, Lise kategorisinde ise Ankara Lisesi öğrencisi İbrahim Yazıcı rakiplerini eleyerek birincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. Ortaokul kategorisinde Şehit Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Arıkdoğan ikinci olurken, Abdullah Tokur Ortaokulu öğrencisi Şevval Zülal Arık ve Şehit Yusuf Elitaş Ortaokulu öğrencisi Muhammet Halit Bilişik ise üçüncülük kürsüsünü paylaştı. Lise kategorisinde ise Özel Muradiye Erkek Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Maruf Terzi ikinci olurken, Ankara Lisesi öğrencisi Halide Gül Karataş üçüncü oldu.

"Gençlerimiz istiklal marşımızı çok iyi anlamış"

Dereceye giren gençleri ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Balcı, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması kararı alındığını hatırlattı. Başkan Balcı "Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve milli mücadelemizin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı senede, gençlerimizden İstiklal Marşımızı coşkuyla dinlemek çok güzel... Hepsi çok başarılıydı. Dinlerken duygulanmamak elde değil... Demek ki gençlerimiz Milli Marşımızı çok iyi anlamış, özümsemiş ve benimsemişler. Gençlerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, aydınlık bir gelecek diliyorum" dedi. - ANKARA

Altındağlı gençlerden gurur tablosu
Altındağlı gençlerden gurur tablosu
Altındağlı gençlerden gurur tablosu
Altındağlı gençlerden gurur tablosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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